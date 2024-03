Tak, jak nie ma przeszkód, by Bocheński ubiegał się o najwyższy urząd w ratuszu, tak jego start do rady miasta jest zagrożony, co podała w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". - On jest zameldowany czasowo na Pradze-Północ. To nie oznacza dopisania z automatu do rejestru wyborców w Warszawie. A trzeba figurować w takim rejestrze, aby móc kandydować - mówi informator dziennika.