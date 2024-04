Zaglądamy do kieszeni samorządowców. Wiemy, ile będą zarabiać

W minioną niedzielę Polacy wybrali 39 416 radnych miast i gmin, 6170 radnych powiatów, 552 radnych sejmików wojewódzkich i 420 radnych dzielnic Warszawy . Poznaliśmy ponadto nazwiska 1728 wójtów, burmistrzów i prezydentów - jednak w 748 miejscowościach 21 kwietnia dojdzie do dogrywki.

Część z włodarzy to sprawdzeni samorządowcy , którzy ponownie zdobyli zaufanie mieszkańców i uzyskali reelekcję - część natomiast to zupełnie nowi reprezentanci swoich lokalnych społeczności.

Wybory samorządowe 2024. Ile będą zarabiać prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie?

Z analizy Michała Steli wynika, że pensja prezydenta miasta, burmistrza lub wójta nie jest jednolita i waha się w zależności od przelicznika w danej gminie. Widełki wynoszą od 16 033,20 złotych do 20 041,50 złotych. Podane sumy to jednak kwoty brutto - oznacza to, że trzeba odjąć od nich jeszcze podatki.