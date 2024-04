Zacięta walka o Podlasie. Wszystko w rękach znanej postaci

Jak się okazuje, to Stanisław Derehajło może zdecydować o tym, kto będzie rządził w podlaskim sejmiku - podał w mediach społecznościowych dziennikarz WP Michał Wróblewski, powołując się na rozmowy z politykami PiS. To bowiem Derehajło, znany z internetowych memów o "Panu Areczku", zgarnął jeden mandat z ramienia KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Członkowie PiS przekonują, że nie musi on podporządkowywać się ich woli.

