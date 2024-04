Kampania przed wyborami samorządowymi jest na ostatniej prostej. Choć do otwarcia lokali wyborczych pozostały niecałe 72 godziny, walka o poparcie wciąż trwa.

Najnowszy sondaż , opublikowany w czwartek przez TVP Info, pokazuje, że w Warszawie wciąż jest o co walczyć, ponieważ wyścig może nie zostać rozstrzygnięty w pierwszej turze .

Wybory samorządowe. Rafał Trzaskowski z dużą przewagą

Na dalszym miejscach uplasowali się: kandydat Konfederacji Przemysław Wipler - 7,07 proc.; były poseł Konfederacji startujący z komitetu Bezpartyjnych Janusz Korwin-Mikke - 1,91 proc. ; Romuald Starosielec reprezentujący KW Ruch Naprawy Polski - 1,51 proc. Co dziewiąta osoba badana ( 11,48 proc. ) wskazała, że nie wie, na kogo zagłosuje, a 1,34 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że odda nieważny głos.

Wybory 2024. Sondaż: Druga tura w Warszawie

Choć przewaga Rafała Trzaskowskiego jest wyraźna, nie oznacza to, że wyścig o stołeczny ratusz rozstrzygnie się już w niedzielę. Do zwycięstwa w pierwszej turze konieczne jest uzyskanie wyniku wyższego niż 50 proc. Jeśli tak się nie stanie, 21 kwietnia mieszkańcy Warszawy pójdą do urn jeszcze raz. Wówczas na karcie wyborczej będą widniały już tylko dwa nazwiska.