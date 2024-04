II tura wyborów samorządowych. Wyniki w Kielcach

Agata Wojda jest rodowitą kielczanką i w polityce działa od ponad 20 lat. Z wykształcenia jest politolożką. W 2000 roku dołączyła do Platformy Obywatelskiej . Była radną Kielc, a w latach 2021-2023 wiceprezydentką miasta.

- Pomimo tego, że wyniki tego sondażu wskazują na to, że Agata Wojda ma znaczną przewagę, to my nie odpuścimy. Już dziś zaczynamy pracę nad tym, aby odrobić straty. Nie odpuścimy na milimetr. [...] Nie pozwolimy, aby w Kielcach była kontynuowana wizja Bogdana Wenty, a Agata Wojda właśnie tą drogą idzie - mówił po pierwszej turze wyborów.