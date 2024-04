Wybory samorządowe 2024. Frekwencja wyborcza

W czasie konferencji Państwowej Komisji Wyborczej o godzinie 18:30 podano najnowsze dane frekwencyjne z godziny 17 . Wyniosła ona 39,43 proc., co oznacza, że była niższa niż w ostatnich wyborach na szczeblu lokalnym - wtedy było to 41,65 proc.

Najwyższą frekwencję stwierdzono w województwie świętokrzyskim - tam swój głos oddało 42,64 proc. uprawnionych. Najmniej osób do urn poszło z kolei w województwie opolskim (35,01 proc.). Gminą z najwyższą frekwencją wyborczą na godzinę 17 były Irządze (63,95 proc.) na Śląsku. Natomiast najsłabszą popularnością wybory samorządowe cieszyły się w Reńskiej Wsi (24,21 proc.) w Opolskiem.

Jak poinformowała PKW, frekwencja w tegorocznych plebiscycie do samorządu - o godzinie 12 - wyniosła 16,52 proc. Sześć lat temu było to 15,62 proc. Wszystkich osób uprawnionych do głosowania odnotowano 28 895 220.