Po podliczeniu głosów z 31 456 obwodów do głosowania (100 proc.) oraz zaakceptowaniu protokołów Państwowa Komisja Wyborcza zaprezentowała wyniki wyborów do sejmików województw:

Wyniki wyborów do sejmików. Kompletne dane procentowe

Wyniki wyborów. Jarosław Kaczyński oraz Donald Tusk reagują

- Jak to kiedyś Mark Twain powiedział: wiadomości o mojej śmierci jest cokolwiek przedwczesna (...) Ten wynik pokazuje, że być może w wyborach parlamentarnych teraz moglibyśmy uzyskać więcej, moglibyśmy zdobyć władzę - mówił na wieczorze wyborczym Jarosław Kaczyński .

"Co cieszy? Systematyczne odrabianie strat: w 2018 siedem punktów, w 2023 pięć, dzisiaj - dwa. Rekordowe zwycięstwo w miastach. Przewaga w sejmikach. Co martwi? Demobilizacja, szczególnie wśród młodych, porażka na wschodzie i na wsi. Wniosek dla nas? Nie marudzimy! Do roboty!" - napisał na platformie X premier.