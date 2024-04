Wyniki niedzielnych wyborów samorządowych skomentował na platformie X lider Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro . Były minister odniósł do aktualnej sytuacji w Polsce wskazując na to, że obecny rząd nie radzi sobie ze swoimi zapowiedziami dotyczącymi rozliczenia swoich poprzedników.

Wybory samorządowe 2024. Zbigniew Ziobro do premiera "To koniec"

Zbigniew Ziobro w swoim wpisie w mediach społecznościowych zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska słowami: "Koniec jest bliski panie premierze. To koniec". Warto zauważyć, że skierował je w języku niemieckim. Ten zwrot do premiera raczej nie był przypadkowy. Otóż, podobnych słów, tylko że w języku angielskim, użył w sobotnim wpisie na platformie X - Donald Tusk w stosunku do Andrzeja Dudy. "To koniec, panie prezydencie. To koniec" - tak premier skomentował odpowiedź Andrzeja Dudy na post Tuska, który dotyczył pigułki "dzień po".