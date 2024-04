Niedzielne wybory samorządowe w niektórych punktach Polski wzbudziły większe emocje niż w innych miejscowościach. Do niecodziennego przypadku doszło w Trzebnicy (woj. dolnośląskie), gdzie jeden głos zadecydował o tym, że nie doszło do drugiej tury wyborów .

Trzebnica. Zaskakujące wyniki wyborów. Przeważył jeden głos

Włodarz podziękował "za wszystkie serdeczne słowa i gratulacje", które otrzymuje od wspierających go osób. "Nie ukrywam, że dodają sił, by nie zwalniać tempa. Wszystkim wybranym radnym do Rady Miejskiej serdecznie gratuluję i zapraszam do współpracy. Niech przyświeca nam jeden cel: dobro mieszkańców Gminy Trzebnica" - skwitował.