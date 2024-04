Popierany przez kibiców Ruchu Chorzów Michałek przekazał w mediach społecznościowych, zwracając się do swoich zwolenników, że "wygrali to razem". "Dziękuję wam za każdy glos. Obdarzyliście mnie ogromnym zaufaniem - to wielki zaszczyt, ale i ogromna odpowiedzialność" - dodał.

Reklama