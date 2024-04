W Elblągu, podobnie jak w innych większych miastach, PiS nie miał zbyt wielkich oczekiwań. Od lat nie wygrywał tam wyborów, choć niektórzy ciągle wspominają, że przecież w 2013 roku kandydat PiS śp. Jerzy Wilk wygrał tam przedterminowe wybory i rządził miastem, choć już rok później zastąpił go prezydent popierany przez PO i PSL Witold Wróblewski , który rządził miastem aż do teraz.

Wybory samorządowe. Elbląg. Zaskakujący wynik kandydata PiS

Mój kontrkandydat robił wszystko, by sprowadzić tę kampanię do sporu PiS-PO. Ja uważam, że dziura w chodniku nie ma barw partyjnych i przenoszenie sporów krajowych na poziom samorządu jest niepotrzebne nie służy mieszkańcom

- Do ostatniej minuty kampanii będziemy ciężko pracować na jak najlepszy wynik naszego kandydata i patrzę w przyszłość z optymizmem - mówi Interii Jacek Protas, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, szef warmińsko-mazurskich struktur Koalicji Obywatelskiej. - Michał Missan miał 10 punktów przewagi już w pierwszej turze, co pokazuje, że cieszy się dużym zaufaniem mieszkańców. To świetny samorządowiec, z wieloletnim doświadczeniem, pomysłami i chęcią do pracy - dodaje.