Wybory samorządowe. Opublikowano rozporządzenie premiera

Wybory samorządowe 2024. Opublikowano kalendarz wyborczy

Do 4 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, z kolei do 14 marca do godz. 16.00 będzie można zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.