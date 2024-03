Wybory samorządowe 2024. Jak zmienić miejsce głosowania w uproszczonej procedurze?

Najpierw należy wejść na rządową stronę i wybrać opcję składania wniosku . Następnie użytkownik powinien zalogować się przy pomocy profilu zaufanego. Kolejny etap to podanie aktualnego adresu i potwierdzenie, że jest to miejsce stałego pobytu. Po dokładnym sprawdzeniu wniosku pozostaje zatwierdzić go za pomocą podpisu elektronicznego. Na koniec użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku bezpośrednio na swoją skrzynkę w systemie ePUAP.

Wybory samorządowe 2024. Kto może zmienić miejsce głosowania w uproszczonej procedurze?

Pierwszym z nich jest dostęp do profilu zaufanego, co wymaga loginu i hasła. Dodatkowo potrzebny może być telefon komórkowy lub inne urządzenie umożliwiające logowanie na profil zaufany. W procesie składania wniosku istnieje również konieczność dołączenia dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania. Może to być umowa najmu, oświadczenie od właściciela nieruchomości, rachunek za prąd z widocznymi danymi wnioskodawcy, umowa o pracę, czy karta mieszkańca. Ważne jest, by w przypadku wątpliwości co do posiadanego dokumentu, skonsultować się z urzędem gminy lub odwiedzić jego stronę internetową, gdyż to tam znajdują się szczegółowe informacje o akceptowanych formach potwierdzenia miejsca zamieszkania, co jest kluczowe dla pozytywnej weryfikacji wniosku przez urząd.