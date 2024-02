Wybory samorządowe 2024. Kto może zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać każdy obywatel Polski , który ukończył 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych ani wyborczych przez sąd lub Trybunał Stanu, oraz nie jest ubezwłasnowolniony. Dodatkowym warunkiem jest stałe zamieszkiwanie na obszarze województwa , w którym kandydat zamierza pełnić swoją funkcję, co potwierdzone jest wpisem do Centralnego Rejestru Wyborców .

Wybory 2024. Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

Ważne jest, by pamiętać o terminach zgłoszeń , które są ściśle określone przez kalendarz wyborczy. Z harmonogramu wyborczego wynika, że ostateczny dzień, w którym pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatury do składu obwodowych komisji wyborczych przypada na 8 marca .

Komisje zostaną oficjalnie ustanowione do 18 marca 2024 roku. Dla tych, którzy przejdą przez sito weryfikacji i zostaną powołani do pełnienia tej funkcji, przewidziana jest dieta : 900 zł dla przewodniczącego, 800 zł dla zastępcy i 700 zł dla członka komisji.

Wybory samorządowe 2024. Co robią członkowie komisji?

Członkowie obwodowej komisji wyborczej odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego przebiegu procesu wyborczego na poziomie lokalnym . Jednym z ich głównych zadań jest organizacja i przeprowadzenie głosowania w danym obwodzie , co obejmuje przygotowanie lokalu wyborczego, zapewnienie dostępu do urn i kabinek wyborczych, a także wsparcie wyborców w procesie głosowania. Ważne jest, aby komisja działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyborczego, co gwarantuje transparentność i uczciwość wyborów.

Zakończenie dnia wyborczego to kolejne istotne zadanie, za które odpowiadają członkowie komisji. Po zamknięciu lokalu wyborczego przystępują oni do liczenia głosów, co musi odbywać się w sposób dokładny i transparentny. Następnie, po ustaleniu wyników głosowania w obwodzie, komisja ma obowiązek niezwłocznie przekazać te informacje do właściwej komisji wyższego stopnia oraz ogłosić je publicznie. Ta procedura jest kluczowa dla zapewnienia wiarygodności wyników wyborów i budowania zaufania społecznego do całego procesu wyborczego.