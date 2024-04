Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak powiedział, że wydano 4 773 413 kart do głosowania, co stanowi 16,52 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. Wszystkich osób uprawnionych do głosowania odnotowano 28 895 220. Podane wyniki frekwencji dotyczą stanu na godzinę 12:00.