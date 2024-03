Wybory samorządowe 2024 wypadają 7 kwietnia, a ewentualna druga tura - 21 kwietnia. Wyborcom zostało już niewiele czasu, aby się zorientować, kto w ich regionie ubiega się o poszczególne funkcje.

W województwie warmińsko-mazurskim w Elblągu i Olsztynie o fotel prezydenta powalczy kilkunastu kandydatów.

Wybory samorządowe 2024: Lista kandydatów na prezydenta Elbląga

Lista kandydatów na prezydenta Elbląga obejmuje pięć osób. O stanowisko głównego włodarza miasta powalczą tu: Reklama

Sławomir Waldemar Malinowski (KWW Razem dla Elbląga);

(KWW Razem dla Elbląga); Michał Piotr Missan (KKW Koalicja Obywatelska );

(KKW ); Stefan Bolesław Rembelski (KWW Stefana Rembelskiego - Mega Elbląg);

(KWW Stefana Rembelskiego - Mega Elbląg); Paweł Rodziewicz (KWW Pawła Rodziewicza - Nowy Elbląg);

(KWW Pawła Rodziewicza - Nowy Elbląg); Andrzej Śliwka (KW Prawo i Sprawiedliwość).

W wyborach nie wystartował dotychczasowy prezydent Elbląga Witold Wróblewski. Michał Missan (KO), który dotychczas piastował funkcję wiceprezydenta tego miasta, właśnie z niej zrezygnował i ogłosił swój start na stanowisko włodarza. Jego największym przeciwnikiem będzie Andrzej Śliwka (PiS), który wcześniej starał się zostać posłem. Nie otrzymał jednak odpowiedniej liczby głosów.

Wybory 2024. Kto powalczy o fotel prezydenta Olsztyna?

Lista kandydatów na włodarzy tego miasta jest dość długa. Kto powalczy o fotel prezydenta Olsztyna?

Mirosław Arczak (KWW Wspólny Olsztyn);

(KWW Wspólny Olsztyn); Bartosz Grucela (KKW Lewica);

(KKW Lewica); Czesław Jerzy Małkowski (KWW Czesława Jerzego Małkowskiego);

(KWW Czesława Jerzego Małkowskiego); Marcin Rafał Możdżonek (KWW M. Możdżonka - Lepszy Olsztyn);

(KWW M. Możdżonka - Lepszy Olsztyn); Monika Joanna Rogińska-Stanulewicz (KWW Trzecia Droga Olsztyn);

(KWW Olsztyn); Grzegorz Paweł Smoliński (KW Prawo i Sprawiedliwość);

(KW Prawo i Sprawiedliwość); Robert Jan Szewczyk (Koalicja Obywatelska).

W tej chwili prezydentem Olsztyna jest Piotr Grzymowicz, który nie będzie kandydował. Wcześniej często stawał w szranki o fotel prezydenta z obecnym kandydatem, Czesławem Małkowskim. Ten ostatni również był prezydentem Olsztyna. Rezygnując, Piotr Grzymowicz udzielił swojego poparcia kandydatowi KO, Robertowi Szewczykowi. Marcin Możdżonek jest byłym siatkarzem polskiej reprezentacji, który obecnie zajmuje się biznesem.

Wybory 2024. Kandydaci do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego

W wyborach samorządowych 2024 mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego wyłonią również swoich przedstawicieli do sejmiku wojewódzkiego. Tu cały rejon podzielony jest na pięć okręgów. Pierwszy z nich to Olsztyn i powiat olsztyński z sześcioma mandatami do wzięcia. Drugi okręg obejmuje powiaty działdowski, iławski, nowomiejski i ostródzki, gdzie w wyborach można zdobyć siedem mandatów. Reklama

Miasto Elbląg i powiaty elbląski, bartoszycki, braniewski i lidzbarski to okręg, w którym walka toczy się o sześć mandatów. Czwarty okręg to powiaty ełcki, gołdapski, kętrzyński, olecki i węgorzewski, gdzie do wzięcia jest pięć mandatów. Piąty okręg obejmuje powiaty giżycki, mrągowski, nidzicki, piski i szczycieński. Tutaj do rozdysponowania jest sześć funkcji radnego.

Sejmik województwa warmińsko-mazurskiego tworzy 30 radnych. Obecnie jego przewodniczącą jest Bernadeta Hordejuk, a marszałkiem Marcin Kuchciński. Oboje kandydowali z ramienia Platformy Obywatelskiej. Spośród 30 mandatów 12 należy do PO, 11 do PiS, a 7 do PSL.

Pełna lista kandydatów do rad powiatów, gmin i miast, a także sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego dostępna jest na stronie PKW.

