Wybory samorządowe odbyły się 7 kwietnia 2024 roku . W ich trakcie Polacy wybrali radnych do sejmików wojewódzkich, rad gmin, powiatów, miast oraz dzielnic Warszawy . Obywatele zagłosowali również na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory samorządowe 2024, druga tura. Ile kart dostaniemy i kiedy głos jest nieważny?

W trakcie drugiej tury wyborów samorządowych wyborca chcący oddać głos otrzyma jedną kartę do głosowania . Na niej znajdować się będą nazwiska dwóch kandydatów , którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów.

Jak oddać ważny głos? Należy postawić znak "X" w kratce umieszczonej przy nazwisku jednego wybranego kandydata. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwową Komisję Wyborczą znak "X" to "co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki". Informacje o sposobie oddania głosu będą uwidocznione na dole karty do głosowania.