Wybory samorządowe 2024. mObywatel - funkcje, które mogą się przydać

Aplikacja rządowa mObywatel od wielu lat jest rozwijana i zyskuje coraz większą popularność wśród obywateli. Przede wszystkim spełnia formę elektronicznego portfela, ponieważ można przechowywać na niej najważniejsze dokumenty w formie cyfrowej. To jednak nie wszystko. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło także funkcje, które ułatwią wyborcom głosowanie w wyborach samorządowych w 2024 roku . Jakie to funkcje?

Każdy użytkownik w aplikacji może mieć swój dowód tożsamości, który jest niezbędny do pobrania kart do głosowania. Od 2023 roku mDowód jest traktowany na równi z plastikowym oryginałem, dlatego żadna komisja nie może odmówić wydania kart do głosowania po okazaniu dowodu na telefonie. To duże ułatwienie dla osób, które często zapominają portfela lub dokumentów, wychodząc z domu.