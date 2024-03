Wybory samorządowe 2024. Co trzeba wziąć na głosowanie?

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. To właśnie wtedy Polki i Polacy wybiorą wójtów, burmistrzów i prezydentów swoich miast. Czasu jest coraz mniej, dlatego wiele osób poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak odpowiednio przygotować się do oddania głosu. Sprawdzamy, co trzeba wziąć na głosowanie i w jakich godzinach odbędą się wybory samorządowe.