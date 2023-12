- Myślę, że to będzie różnie wyglądać w różnych miejscach w kraju - oceniła wstępnie Żukowska.

Wybory samorządowe. Lewica nie poprze Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy

Kontynuując, parlamentarzystka podkreśliła, że istnieje prawdopodobieństwo, aby taka wspólna lista powstała w wyborach do sejmików wojewódzkich , choć - jak zaznaczyła - PSL odcięło się od tego pomysłu, co miał potwierdzić Marek Sawicki . Żukowska dodała, że na niższych szczeblach samorządu najpewniej dużą reprezentację będą miały komitety lokalne.

- Nie wiem, czy to najbardziej optymalne rozwiązanie. Myślę, że jako lewica powinniśmy przygotować się do wariantu podstawowego, czyli startu z naszymi najbliższymi partnerami, z którymi szliśmy do wyborów parlamentarnych - oznajmiła Żukowska.