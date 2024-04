Wybory samorządowe. Trzecia Droga "zachowała trzecia pozycję"

Hołownia podziękował wszystkim działaczom Trzeciej Drogi, którzy "chodzili od drzwi do drzwi, od ulicy do ulicy, przekonywali, pokazywali, że jak się ludzie w Polsce skrzykną, jak Trzecia Droga skrzyknie się, aby pokazać, co to jest społeczeństwo obywatelskie, to nie ma siły, która mogłaby nas zatrzymać".