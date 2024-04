Wiceprezydent Krakowa rezygnuje. Polityk liczy na "ciepłą" posadę w spółce

Wybory samorządowe 2024. Będzie nowy prezes miejskiej spółki w Krakowie

- Boguś wszystko dobrze przemyślał. Wszystko wskazuje na to, że zostanie prezesem, zanim nowy prezydent zacznie na dobre rządzić w Krakowie i trudno będzie go odwołać. Jeśli wygra Olek (Aleksander Miszalski, kandydat PO - przyp. red.), to on jest w innej frakcji niż Boguś, więc pewnie na to stanowisko by go nie powołał. Jednak jeśli Kośmider już na nim będzie, to Olek nie doprowadzi do jego odwołania. Jeśli wygrałby Gibała, to nawet gdyby chciał odwołać Kośmidra, to zajmie mu to dużo czasu i na pewno spowoduje duże zamieszanie. Także niezależnie kto wygra w Krakowie, Boguś i tak będzie zwycięzcą - mówi jeden z krakowskich polityków PO proszący o anonimowość.