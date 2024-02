Kosiniak-Kamysz o Ewelinie Bień: Była jedną z najdzielniejszych osób

Zmarła Ewelina Bień. "Wspaniała społeczniczka, niezwykle oddana"

Szymon Hołownia o Trzeciej Drodze: Mówili, że to niemożliwe

- Mówili nam, że to niemożliwe, że dwóch gości, którzy są w polityce, są młodzi, ambitni, nigdy tych swoich ambicji nie przekroczy, nigdy nie będzie w stanie stworzyć czegoś razem. Mówili: stara i nowa partia razem? To się nigdy nie może udać, przecież są u nas i ludzie bardziej z sercem z lewej strony i z prawej strony, to się nigdy nie połączy. A połączyło się. I zadziałało - powiedział Hołownia.

Kosiniak-Kamysz o "efekcie Hołowni": Parlamentaryzm został otwarty

Kosiniak-Kamysz nawiązał z kolei do stanowiska Szymona Hołowni jako marszałka Sejmu. - Sejm Rzeczpospolitej jest najchętniej oglądanym parlamentem na świecie, dlatego ochota do działalności publicznej samorządowej, rządowej, parlamentarnej wzrasta i to jest niewątpliwy efekt Hołowni , że parlamentaryzm został otwarty, parlamentaryzm jest przyjazny, parlamentaryzm jest normalny - mówił lider PSL-u.

- Wiele rzeczy się udało, ale to, co się bardzo udało to to, co się wydarzyło 15 października. Nie byłoby dzisiaj demokratycznego rządu, otwartego parlamentaryzmu, nie byłoby poczucia i obecności wolności, demokracji, sprawiedliwości, gdyby nie Trzecia Droga. To nasi wyborcy, ponad trzy miliony osób o tym zdecydowało - powiedział Kosiniak-Kamysz. Przypomniał on również o haśle Trzeciej Drogi z czasów wyborów parlamentarnych: "Albo Trzecia Droga albo trzecia kadencja PiS-u".