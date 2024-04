Właśnie kwestia transportu wzbudziła największe kontrowersje wśród naszych rozmówców. Wielu podkreślało, że atutem Warszawy jest metro , ale jak usłyszeliśmy na placu Szembeka , wokół budowy trzeciej nitki podziemnej kolei są spory. - Jeżeli metro (na Gocław - red.) ma sens, to powinno być, ale czytałem, że podobno nie można stąd puścić bezpośredniej linii do centrum - mówił mężczyzna.

Wybory w Warszawie. Czego chcą mieszkańcy? Sonda uliczna

Kolejny warszawiak, również przechadzający się po dzielnicy Praga-Południe, akcentował potrzebę zrównoważonego rozwoju Warszawy. - To trudne do realizacji, w szczególności ograniczenie samochodów osobowych. To kwestia eliminacji populizmu, który w nas się włączył. Polubiliśmy jeżdżenie autami, a to szkodzi miastu w ograniczeniu gazów cieplarnianych czy smogu - stwierdził.