W PiS wielka ulga. I niespodziewany bohater na scenie

- Wielkie ufff... - to reakcja jednego z posłów PiS chwilę po ogłoszeniu pierwszych sondaży exit polls, które pokazały, że PiS wygrał wybory do sejmików . Dla PiS to wynik symbolicznie bardzo ważny. Partia po odsunięciu od władzy jest poobijana i pogrążona w wewnętrznych wojnach.

Wybory samorządowe 2024. Antoni Macierewicz na scenie

Byli jednak też tacy, którzy dziwili się takiemu podejściu. - Wystarczyło wyjechać z Warszawy , by zobaczyć, jaka jest mobilizacja wśród naszych wyborców. Oni poszli zagłosować przeciwko Donaldowi Tuskowi - przekonuje nas jeden z polityków. I dodaje, że od wyborów parlamentarnych na spotkania w terenie z politykami PiS przychodzi dużo więcej sympatyków niż wcześniej. - To dobry prognostyk na przyszłość, zwłaszcza na wybory europejskie - dodaje.

Wybory samorządowe 2024 - wyniki. "Zasługa Donalda Tuska"

- Ten wynik to w dużej mierze zasługa Donalda Tuska i jego ostatnich działań wobec nas, tych wszystkich rozliczeń. Skutecznie zmobilizował naszych sympatyków - to także jeden z głosów ze środka PiS.

Niespecjalnie wielu było chętnych do startu na prezydentów miast czy burmistrzów, a część kandydatów wybierała start z własnych komitetów zamiast szyldu PiS. Kierownictwo partii nieszczególnie rwało się też do inwestowania w kampanie poszczególnych kandydatów, o czym pisaliśmy w Interii w trakcie kampanii wyborczej.

Wybory samorządowe 2024. Politycy PiS o powyborczych koalicjach

To wtedy nasi rozmówcy z PiS zaczęli mówić, że "może dla PiS nie będzie aż tak źle". Cały czas liczyli też na to, że Donaldowi Tuskowi nie uda się po raz kolejny zmobilizować wyborców. A niższa frekwencja plus gorszy od oczekiwanego wynik Trzeciej Drogi to większe szanse PiS na zachowanie władzy w kilku sejmikach.