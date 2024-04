Łukasz Kmita ma największe szanse, by zostać marszałkiem województwa małopolskiego, ale okoniem ma stawać część radnych PiS. – Jest o to awantura, bardzo duża – mówi nam jeden z lokalnych polityków. Ostrzega, że może się to skończyć nawet utratą władzy w sejmiku. - Nie wyobrażam sobie, by ktokolwiek mógł prowadzić politykę rozbijającą jedność – słyszymy natomiast od Barbary Nowak. Pod Wawelem odbywa się więc klasyczna walka partyjnych frakcji.