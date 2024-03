W sobotę o godz. 10 w Otrębusach (woj. mazowieckie) rozpoczęła się konwencja programowa Trzeciej Drogi z udziałem prezesa PSL, wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Polski 2050, marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Liderzy rozpoczęli od wspólnego podpisania na scenie "12 gwarancji samorządowych". Spotkanie ma skupiać się na przedstawieniu programu ugrupowania i jego wyborczych propozycji dla samorządów.

- Jesteśmy na kilkadziesiąt dni przed wyborami samorządowymi, które są, można powiedzieć, drugą turą wyborów samorządowych, drugą serią (...) która zdecyduje o tym, kto znajdzie się w finale - rozpoczął spotkanie Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przypomniał, Trzeciej Drodze w październikowych wyborach zaufało ponad trzech milionów wyborców. - Zaufanie do formacji, która jest w centrum, ma swoich wyborców po prawej i lewej stronie, ale reprezentuje tak naprawdę znakomitą większość poglądów Polaków - przekonywał lider PSL.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polsce potrzebny jest silny samorząd

- Polsce potrzebny jest silny samorząd, bo sam rząd nie wystarczy - mówił Kosiniak-Kamysz. - Potrzebujemy takiej mieszanki jak nasza w samorządzie, skoro z sukcesem udało nam się połączyć kolor żółty z zielonym - dodał wicepremier, nawiązując do barw Polski 2050 i PSL.

Następnie głos przejął stojący obok wicepremiera Szymon Hołownia, marszałek Sejmu. - 15 października zaczęliśmy duży mecz, wygraliśmy pierwszą połowę - stwierdził lider Polski 2050. - Żeby cały mecz był wygrany (...) musimy wygrać też tę drugą połowę - kontynuował sportową metaforę polityk. Powrócił też do znanego z kampanii parlamentarnej hasła "Albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS" - zaznaczając, że jest to nadal aktualne. - Trzecia Droga prowadzi do was, każdego z nas (...) jest ulicą, przy której żyjemy - przekonywał Szymon Hołownia.

- Trzecia Droga mówi, że wszyscy jesteśmy potrzebni, dlatego tak ważne jest to nasze mówienie o referendach, za które jesteśmy wyśmiewani - kontynuował Hołownia, nawiązując do propozycji ugrupowania zorganizowania referendum ws. liberalizacji prawa do aborcji.

Trzecia Droga pokazała gwarancje dla samorządów. 12 punktów

- Po 20 lat polityki opartej o konflikt, nadchodzi czas na 20 lat polityki opartej o współpracę - mówił Hołownia, zaznaczając, rozmowy "nie będą łatwe". - Ale w tych czasach nie innej drogi niż współpraca - dodał lider 2050.

Trzecia Droga przed kwietniowymi wyborami przedstawiła 12 gwarancji samorządowych:

Szkoła jest OK; Gmina zadba o profilaktykę i zdrowie; Tańsze i dostępne mieszkania, także na wynajem; Samorządy przyjazne środowisku; Zainwestujmy w małych i średnich liderów lokalnej gospodarki; Lasy dla społeczności lokalnych, nie jako skarbonka partyjna; Łatwo dostępna lokalna żywność; Biblioteki i świetlice rozwiniemy w centra aktywności i spotkań; Zadbamy o komunikację publiczną; Gminy samodzielne finansowo; Będziemy rzecznikami twojej kieszeni; Zadbamy o standardy w samorządzie

Trzecia Droga w Warszawie. Co z kandydaturą na prezydenta?

W czasie konwencji Szymon Hołownia uciął też spekulacje w kwestii wystawienia przez Trzecią Drogę kandydata na prezydenta w Warszawy. Wcześniej wskazywano, że o fotel prezydencki z ramienia tego ugrupowania może ścigać się społeczniczka Adriana Porowska. Później pojawiły się doniesienia, że Trzecia Droga poprze kandydata PO, Rafała Trzaskowskiego.

- Będzie to ogłoszone już oficjalnie w poniedziałek, ale już chyba dzisiaj mogę powiedzieć: Warszawa potrzebuje dwóch płuc. Potrzebuje dzisiaj Rafała Trzaskowskiego, ale potrzebuje też Ady Porowskiej, która będzie naszą kandydatką na wiceprezydenta Warszawy, jako tego płuca społecznego - oznajmił Szymon Hołownia.

Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również obietnic Trzeciej Drogi jeszcze z czasów wyborów parlamentarnych. Mówił o proponowanej wówczas zmianie zasad poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. - Wiem, ze oddaliście ten głos z nadzieją, że dokonamy zmiany i rewolucji szczególnie związanych ze składką zdrowotną i to jeden z najważniejszych naszych punktów programowych, który dotrzymamy, zrealizujemy - przekonywał przewodniczący PS. - To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa - zapewnił.

Protest rolników. Szymon Hołownia: Będziemy bronić Zielonego Ładu

Liderzy Trzeciej Drogi odnieśli się również do trwającego od 9 lutego strajku polskich rolników. We wtorek rolnicy protestowali w Warszawie, w czwartek rozmawiali z rządzącymi na szczycie rolniczym. Negocjacje nie przyniosły jednak żadnych rozwiązań, które mogliby zaakceptować rolnicy.

- Rozmowy z premierem i marszałkiem Sejmu to początek zmian - mówił Władysław Kosiniak Kamysz. - Polska nie ma silnej marki samochodów, ale ma najlepszą żywność. I to powinna być marka międzynarodowa, po to też wygraliśmy ostatnie wybory. Musimy promować najlepszą polską, zdrową żywność - przekonywał.

Lider PSL zapowiedział także rozmowy na temat umowy bilateralnej z Ukrainą, dodając, że poprzedni rząd "przespał czas, kiedy powinno to być zrobione". Negocjacje na temat limitów z polskiej strony prowadzą minister rozwoju Krzysztof Hetman (PSL) oraz minister rolnictwa Czesław Siekierski (PSL). - To jest nasze zadanie, żeby nie było niekontrolowanego napływu żywności niewiadomej jakości do Polski. Nie chodzi tylko o zboże, ale i owoce miękkie, drób, jaja - przekonywał Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zwrócił się do rządzących z Ukrainy. - Solidarność to jest zasada dwukierunkowa. My będziemy udzielać pomocy humanitarnej i militarnej, nie będzie ona ograniczona - zapewnił polityk, dodając, że Ukraina musi zrozumieć intencje polskich protestujących.

Szymon Hołownia skomentował jeden z głównych postulatów rolników - wycofanie się z unijnej polityki Zielonego Ładu.

- My będziemy Zielonego Ładu bronić. Natomiast, mówię o Polsce 2050, będziemy go bronić, jeżeli będzie wprowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę - oznajmił Hołownia. Dodając, że Polska potrzebuje "zielonych, czystych lasów i czystego powietrza".

Wybory samorządowe zaplanowano na 7 kwietnia. Druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - 21 kwietnia.