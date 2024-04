Na profilu Rafała Trzaskowskiego w mediach społecznościowych pojawiło się we wtorek nowe nagranie.

- Dziękuję kochani za wielką mobilizację w wyborach samorządowych i za powrót do normalności - mówi w krótkim filmie żona Trzaskowskiego siedząca przy stole, podczas gdy on sam krząta się po kuchni.

Wielkanocne nagranie Rafała Trzaskowskiego. Później prezydent Warszawy przeprosił

- Drodzy państwo, chciałem państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze - mówił na pierwszym z nagrań Trzaskowski, kontynuując: - Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi, no i rewelacyjnego Dyngusa.

- A no tak, sąsiad nam zalał kuchnię parę dni temu - powiedział na to prezydent stolicy, dodając: - No, w każdym razie wszystkiego dobrego.