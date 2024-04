Tobiasz Bocheński w siedzibie partii przy ulicy Nowogrodzkiej został prawie do końca. Udzielał wywiadów, rozmawiał z mediami, uśmiechał się. - Dobra mina do złej gry - skomentował złośliwie jeden z polityków PiS.

Sam Bocheński przyznawał, że liczył na lepszy wynik. - To umiarkowany sukces - mówił w rozmowie z dziennikarzami. Dodawał jednak, że to wynik najlepszy, jeśli chodzi o kandydatów PiS w wielkich miastach. I że wbrew niektórym prognozom nie przegrał z kandydatką Lewicy Magdaleną Biejat , która była trzecia.

Wybory samorządowe 2024. Politycy PiS o wyniku Tobiasza Bocheńskiego

Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, tłumaczyli, że nikt w partii nie miał złudzeń co do wyniku jakiegokolwiek kandydata PiS w wyborach w stolicy, więc do Bocheńskiego nikt żalu ani pretensji miał nie będzie.