Zwycięstwo Aleksandra Miszalskiego w drugiej turze wyborów samorządowych na prezydenta Krakowa oznacza także zmiany w Sejmie. Polityk PO będzie bowiem musiał zrezygnować z poselskiego mandatu. Jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy, która uzyskała najlepszy wynik w ostatnich wyborach parlamentarnych. W tym przypadku jest to Dominik Jaśkowiec. To krakowski samorządowiec, od lat zasiadający w radzie miasta, gdzie był m.in. przewodniczącym rady.

- Aleksander Miszalski został prezydentem i przestanie być posłem. Faktycznie w takiej konfiguracji ten mandat przypada mnie. Jeszcze nie podjąłem decyzji czy go przyjmę - mówi w rozmowie z Interią Jaśkowiec.

- Daję sobie kilka dni do namysłu. Myślę, że do piątku podejmę decyzję - wyjaśnia samorządowiec. - W tych wyborach samorządowych startowałem do rady miasta. W kampanii wyborczej obiecałem konkretne rzeczy, które chce realizować. Zagłosowało na mnie ponad 9,5 tys. - dodaje.