"To już oficjalne". Jeden z najmłodszych radnych chwali się sukcesem

"To już oficjalne. W wieku 18 lat zostaję jednym z najmłodszych radnych w Polsce" - pochwalił się Maciej Pomorski. Tegorocznemu maturzyście wystarczyło 289 głosów do zdobycia mandatu w wyborach do Rady Gminy Wiązowna w powiecie otwockim. Pomorski zdobył prawie 70 proc. głosów.