Takimi hasłami zawojował Bełchatów. Czarny koń wyborów samorządowych chce referendum

Jak wynika z informacji podawanych przez PKW, po podliczeniu 100 procent głosów, najwyższy wynik w wyborach na prezydenta Bełchatowa uzyskał Patryk Marjan . Polityk będący członkiem partii Nowa Nadzieja (jedno z ugrupowań wchodzących w skład Konfederacji - red.), startujący z KWW Bełchatowianie uzyskał głosy 8 108 mieszkańców, co oznaczało poparcie na poziomie 38,36 procent .

Wybory samorządowe 2024, Bełchatów. Patryk Marjan: To efekt wojny na górze

Kilkanaście godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyników w wyborach na prezydenta Bełchatowa zapytaliśmy Patryka Marjana o jego receptę na sukces. Jak stwierdził, przede wszystkim jest to kwestia zbudowania oddolnego ruchu , który nie jest związany bezpośrednio z żadnym dużym ugrupowaniem politycznym.

- Dzięki stworzeniu projektu ponad podziałami, założonemu przez mieszkańców i dla mieszkańców Bełchatowa osiągnęliśmy taki wynik. To jest też efekt tego, że mamy wojnę na górze, ciągłe przepychania . Większość osób ma już tego dość, dlatego też dużo osób zdecydowało się zagłosować na kogoś bardziej niezależnego - podkreślił.

- Starałem się i staram pokazać mieszkańcom Bełchatowa, że samorząd to coś innego niż polityka centralna . Tak naprawdę wybieramy gospodarza, konkretną osobę, która proponuje konkretne rozwiązania. W Bełchatowie wygrał samorząd, a nie szyldy partyjne - dodał.

Wybory samorządowe 2024, druga tura. Tak "oczarował" Bełchatów

Było to ważne także ze względu na kontrkandydatów wywodzących się z PiS i Koalicji Obywatelskiej .

- Ja z Konfederacji wziąłem to, co najlepsze, czyli niskie i proste podatki, a także wyraziste poglądy w temacie przemysłu górniczo-energetycznego. Obrona tego przemysłu i sceptycyzm do polityki klimatycznej. Mamy monokulturę gospodarczą opartą na kopalni i elektrowni Bełchatów. Elektrownia mogłaby dalej funkcjonować, gdyby została uruchomiona odkrywka Złoczew, która ma uzasadnienie ekonomiczne, ale w wyniku pakietów klimatycznych i "zielonych ładów" ten przemysł jest wygaszany - stwierdził.