Wybory samorządowe 2024. Nudna kampania?

Jego zdaniem wybory samorządowe będą miały charakter plebiscytu. O to przynajmniej zabiega Koalicja Obywatelska , która próbuje powtórzyć mobilizację z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. A to lepiej zrobić za pomocą tematów ogólnokrajowych niż lokalnych.

- Cała kampania samorządowa toczyła się w cieniu komisji śledczych, przeszukań w domach polityków, rozliczeń poprzedniego rządu. To narracja narzucona przez Donalda Tuska , w którego interesie jest, by te wybory były wyborami przeciwko PiS - wskazuje dr Trzeciak.

Wybory samorządowe. Kto ma lepsze karty PiS czy KO?

- Raczej ta frekwencja nie będzie tak wysoka. W poprzednich wyborach stawką było odsunięcie PiS od władzy, tu stawką jest dalsze odsuwanie PiS od władzy, a to już nie działa tak na wyobraźnię. Poza tym, wyborcy w Polsce nie przywiązują wagi do samorządów, nie doceniają tej władzy. Chodnik, droga czy remont mostu nie wzbudzają takich emocji jak np. sprawy światopoglądowe. Stąd próby przekierowania tematyki tej kampanii na tematy bardziej krajowe - odpowiada dr Sergiusz Trzeciak .

Wybory samorządowe 2024. Więcej pytań niż odpowiedzi

- PiS jest dziś partią mocno poobijaną, która jest non stop okładana, musi się tłumaczyć, a do tego jest wewnętrznie podzielona. Wynik w wyborach samorządowych poniżej oczekiwań i utrata władzy w sejmikach oznacza pogłębienie podziałów, szukanie winnych itd. Pamiętajmy jednak, że PiS to potężne ugrupowanie, z rozbudowanymi strukturami, funduszami i wciąż dużym poparciem. Nie jest tak, że przegrana w jednych czy drugich wyborach to koniec i upadek tej partii - zaznacza.