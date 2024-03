Komitet Wyborczy Przyszłość Powiatu Nowotarskiego zapowiedział, że w nadchodzących wyborach samorządowych wystawi listy kandydatów we wszystkich siedmiu okręgach regionu. O władzę na Podhalu walczyć będą w zdecydowanej większości młodzi górale. Jednym z ich celów jest odsunięcie od władzy polityków Suwerennej Polski , którzy rządzą regionem od 17 lat.

Wybory samorządowe 2024. Szykuje się walka z politykami Zbigniewa Ziobry

Wybory samorządowe 2024. Górale szykują rewolucję na Podhalu

- Zdecydowaliśmy się na udział w kampanii po to, żeby wprowadzić zmiany. W przypadku powiatu nowotarskiego mamy do czynienia z tą samą władzą od czterech kadencji - powiedział "Wyborczej" Piotr Budny , lider na liście komitetu Przyszłość Powiatu Nowotarskiego z okręgu nr 6, który obejmuje gminy Raba Wyżna i Spytkowice.

Politycy Suwerennej Polski rządzą w powiecie nowotarskim od 2006 roku. To właśnie wówczas starostą w regionie został reprezentujący jeszcze wtedy struktury PiS Krzysztof Faber, protegowany Edwarda Siarki. W 2018 roku partia Jarosława Kaczyńskiego przeszła do opozycji wobec rządzących ziobrystów. Jedna z działaczek Prawa i Sprawiedliwości Anna Paluch zabiegała nawet, by wykreślić Siarkę z list wyborczych PiS.