Wyniki wyborów samorządowych. Late poll

Wyniki wyborów. Kraków czeka na kolejne dane

- Pamiętajmy, że to sondażowe wyniki. Różnica jest nieznaczna i na pewno trzeba poczekać na oficjalne dane z Państwowej Komisji Wyborczej . Musimy więc poczekać i zobaczymy , czy coś się jeszcze zmieni - powiedział nam na gorąco poseł Platformy Obywatelskiej .

Jego kontrkandydat - Łukasz Gibała - według exit poll uzyskał 48,9 proc. - Nie będę spał, nie zmrużę oka. Będziemy czekać do końca, do momentu, aż się przekonamy, kto wygrał. Nie dałbym rady zasnąć. A to dotyczy nie tylko mnie, ale też moich współpracowników. Emocje są zbyt duże - powiedział Interii lider "Kraków dla Mieszkańców".