- Zagłosujcie w końcu na Lewicę, a nie na jakąś inną drogę, bo droga jest jedna do Europy, to Nowa Lewica - mówił w trakcie konferencji Robert Biedroń, wbijając szpilę koalicjantowi. Polityk przekazał też, że Nowa Lewica przyjęła uchwałę, w której zaproszono do szerokiej współpracy wszystkie demokratyczne siły. Szefem sztabu formacji na wybory samorządowe 2024 został Arkadiusz Sikora. Wciąż brak informacji o nazwisku kandydata bądź kandydatki na prezydenta Warszawy. Decyzja zapaść ma "w najbliższych dniach".