Swoją decyzję o wycofaniu się ze startu w wyborach samorządowych i poparciu Miszalskiego prof. Stanisław Mazur ogłosił w środę na briefingu prasowym w Nowej Hucie. - Zawarliśmy koalicję i konsekwencją tej koalicji jest przygotowanie porozumienia , nad którym pracujemy. Wierzę, że to porozumienie będzie zawarte dzisiaj. To oznacza w istocie moje poparcie dla Aleksandra Miszalskiego - zaznaczył Mazur.

Wybory 2024. Stanisław Mazur odpuszcza Kraków

Do decyzji Stanisława Mazura nawiązał także goszczący w środę w Krakowie premier Donald Tusk . - Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo się ucieszyłem - oznajmił szef rządu. Jak dodał, rektor UEK to autorytet naukowy i politolog, a więc człowiek "nadzwyczaj kompetentny, jeśli chodzi o gospodarzenie dobrem publicznym".

- Jeśli ktoś taki decyduje się na wskazanie: "To jest mój kandydat na prezydenta" - to ma to podwójną, a nawet potrójną wagę - podkreślił premier.