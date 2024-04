Rafał Trzaskowski w piątek, na ostatnie chwile przed rozpoczęciem ciszy wyborczej przed wyborami samorządowymi 2024 roku, gościł w Polsat News. W trakcie rozmowy odniósł się do poparcia, na które w stolicy może liczyć PiS. - PiS jest najsilniejszy w Warszawie. Wszyscy to wiemy. Proszę więc, niech nikogo nie usypiają te dobre dla nas sondaże - mówił.

Rafał Trzaskowski: PiS jest silny w Warszawie

- Zakładam, że będzie, ale oczywiście wszystko jest w rękach warszawiaków - mówił o ewentualnej drugiej turze w Warszawie Tobiasz Bocheński w rozmowie z Interią. Kandydat PiS zapytany o to, kto może się w niej zmierzyć, odpowiedział, że on i Rafał Trzaskowski.

Odnosząc się do niedawnego sondażu, z którego wynika, że to jednak Magdalena Biejat miałaby walczyć o stanowisko z obecnym prezydentem, przyznał: - Nie biorę tego na poważnie. Odbieram to jako pewne gry sondażami, aby udowodnić tezę, że prawica w Warszawie jest tak słaba, że jej kandydat nie ma szans dotrzeć do drugiej tury. Wiele osób, także w niektórych mediach, na pewno by się z tego ucieszyło, ale to mało prawdopodobne.