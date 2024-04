Rafał Trzaskowski w Krakowie. Poparł jednego z kandydatów

Przypominając dobry wynik Miszalskiego w I turze wyborów, zaapelował do wyborców, by poszli 21 kwietnia na wybory. Jego zdaniem KO nie zdobyła większości w małopolskim sejmiku dlatego, że wielu wyborców pozostało w domach .

Zdaniem Trzaskowskiego do rozwoju Krakowa może przyczynić się współpraca z Warszawą , z obecnym rządem. - Najważniejsze jest to, że Aleksander Miszalski ma pomysł na Kraków - mówił, podkreślając, że miasto potrzebuje zmiany nie rewolucyjnej, ale dobrej i mądrej.

Wybory samorządowe 2024. Aleksander Miszalski: Kraków potrzebuje zmiany

Odnosząc się do opinii swojego rywala radnego Łukasza Gibały, który powiedział, że jeżeli Miszalski wygra II turę, to ucieszą się z tego deweloperzy i pijani turyści, zaznaczył, że nie będzie odpowiadał hejtem na kampanię hejtu Gibały.

Miszalski kontra Gibała. Walka o Kraków

Miszalski przypomniał swój program, który przewiduje m.in.: koniec patodeweloperki; rozpoczęcie budowy metra w 2028 r.; budowę parkingów park and ride, by zatrzymać 250 tys. samochodów dziennie wjeżdżających do miasta; budowę parkingów dla mieszkańców; konto internetowe dla każdego mieszkańca, by mógł brać udział we wszystkich konsultacjach społecznych w Krakowie; współpracę uczelni z biznesem; zadbanie o przedsiębiorców; 600 zł bonu na kulturę i 600 zł bonu na sport dla uczniów szkół; bezpłatne żłobki; budowę wind w blokach; budowę toalet publicznych; powołanie miejskiego ogrodnika i posadzenie 200 tys. drzew.