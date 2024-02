Zielona Góra 2050 czy Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Służy Ludziom-Trzecia Droga - to nazwy nowo powstałych komitetów, które do złudzenia przypominają te wcześniej znane i kojarzone z Szymonem Hołownią czy Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Nie wiadomo, czy na to właśnie liczą osoby je rejestrujące, ale pewne jest, że nieuważnych wyborców takie nazwy mogłyby potencjalnie z łatwością wprowadzić w błąd.