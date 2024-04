Na Pomorzu jeden z kandydatów na radnego oferował 100 zł za oddanie głosu na wskazane osoby. Do podobnej sytuacji mogło dojść także w Wielkopolsce. Tam w pobliżu lokalu wyborczego starszy mężczyzna miał proponować wyborcom zapłatę za oddanie głosu. Z kolei na Mazowszu kobieta przedarła kartę do głosowania, zostawiła ją w lokalu i wyszła. Jak informowała po godz. 13 PKW, do tej pory w całym kraju w związku z wyborami samorządowymi 2024 doszło do dziewięciu przestępstw i ponad 250 wykroczeń.