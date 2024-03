"Mamy wyrok sądu, jedyny możliwy w tak oczywistej sprawie. We Wrocławiu zazieleniamy, nie betonujemy i mamy chyba najlepszy (jeśli nie jedyny) w Polsce, program ochrony drzew przy miejskich inwestycjach" - poinformował w mediach społecznościowych prezydent miasta.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu zobowiązał Annę Zalewską do przeprosin Jacka Sutryka na antenie Radia Rodzina, gdzie padła wypowiedź na temat "betonowania" miasta. Europosłanka musi również wpłacić 2 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. - Drobiazg, ale zawsze to choć drobne zadośćuczynienie także dla tej szlachetnej organizacji - napisał.