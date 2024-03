Poseł PiS rozwścieczył centralę. Złożył nie tę listę co trzeba?

Chodzi o sytuację z 4 marca 2024 roku. Wtedy to poseł i ówczesny szef lokalnych struktur w powiecie garwolińskim - w ostatecznym terminie - złożył listę kandydatów na radnych z ramienia PiS w zbliżających się wyborach samorządowych. Jednak nazwiska, które tam widniały, miały być odmienne od tych, które wcześniej ustalono w partii.

PiS próbowało ratować sytuację - złożyło odwołanie do komisarza wyborczego w Siedlcach, ale zostało ono oddalone. Nie pomogła również skarga do samej PKW.

Wybory samorządowe 2024. PiS o "oszustwie", Woźniak zaprzecza

Po komentarz do sprawy Interia zwróciła się do starosty powiatu garwolińskiego. - W mojej ocenie Grzegorz Woźniak oszukał partię , a nas skrzywdził, bo listy były z nim uzgadniane - przekonuje Mirosław Walicki.

- Decyzje podejmują ciała gremialne tzn. zarząd powiatowy i ewentualnie wojewódzki - stwierdza. W opublikowanym oświadczeniu pisze z kolei, że " listy do rady powiatu były od dawna ułożone i przegłosowane przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego zgodnie z procedurą ".

To jednak nie koniec sporu. Osobą upoważnioną według PiS jest Waldemar Sabak, jednak Woźniak - w momencie składania list - także posiadał kompetencje do rejestracji kandydatów. - Mam nadzieje, że służby wyjaśnią, jak wszedł w posiadanie pełnomocnictwa i złożył te swoje listy wycinając dziewięciu radnych - mówi nam Mirosław Walicki, dodając, że jego zdaniem "doszło do złamania prawa".