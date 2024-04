Politycy ruszyli do urn wyborczych. Kto oddał już swój głos?

"Dzisiejsze głosowanie też było fajne" - napisał premier Donald Tusk po wzięciu udziału w głosowaniu w wyborach samorządowych. "Głosy oddane! A jak u Was?" - pytał z kolei Grzegorz Puda, do wpisu dołączył zdjęcie z lokalu wyborczego. Wielu polityków z każdego ugrupowania już oddało swoje głosy, a zdjęciami z chęcią podzielili się w internecie. Jednakże nie tylko politycy ruszyli do urn, zrobili to także chociażby duchowni.