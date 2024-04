To największa sensacja wyborów lokalnych, a może i jedna z większych w dziejach samorządowej Polski. Wieloletni prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, który rządził miastem od 1998 r. nie dość, że nie wygrał wyborów, to na dodatek nie wszedł nawet do drugiej tury. 21 kwietnia o prezydenturę nadmorskiego miasta powalczą Aleksandra Kosiorek z "Gdyńskiego Dialogu" i Tadeusz Szemiot, który reprezentuje Koalicję Obywatelską.