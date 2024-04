Wieloletni prezydent miasta deklaruje wybór kandydata, który "mimo iż przychodzi ze świata polityki, daje, w jego ocenie, gwarancję współpracy na rzecz miasta z wieloma środowiskami i nie zamyka się na niczyje argumenty". Dla samorządowca jest to ważne, gdyż - jak sam twierdzi - w ciągu ostatnich 20 lat było to jego znak rozpoznawczy : gotowość do współpracy z każdym, niezależnie skąd się wywodzi, jeżeli tylko chce działać na rzecz Krakowa i jego mieszkańców .

Jacek Majchrowski poprze Aleksandra Miszalskiego

Wybory samorządowe. Kraków: jest nowy sondaż

Na finiszu prezydenckiej dogrywki w Krakowie pojawił się nowy sondaż, do którego dotarł lokalny portal lovekraków.pl. Badanie wykonał IPSOS na zlecenie sztabu Koalicji Obywatelskiej. Okazuje się, że większe szanse na to, by zostać prezydentem Krakowa ma Aleksander Miszalski, który zdobył 48 proc. Radny Łukasz Gibała depcze mu jednak po piętach i w sondażu zdobywa 43 proc. 8 proc. respondentów to niezdecydowani.