W niedzielę o godzinie 13:30 Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła pierwsze dane dotyczące frekwencji w wyborach samorządowych . Dane uwzględniały głosy oddane do godziny 12:00.

Wybory 2024. Frekwencja do godziny 12. Są dane

Okazuje się, że do godziny 12 najchętniej do urn poszli mieszkańcy województwa podlaskiego - 19,13 proc. osób posiadających prawo do udziału w tych wyborach.