Pełne wyniki wyborów. PKW podsumowuje: Czekaliśmy na jedną komisję

W ponownym głosowaniu wybierano łącznie 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta. Do poniedziałkowych godzin porannych dane Państwowej Komisji Wyborczej pochodziły z 99,99 proc. (11 887 na 11 888) obwodów głosowania.

- Chciałbym podziękować wszystkim wyborcom, który 21 kwietnia udali się do lokali wyborczych. Dziękuję kandydatom i komitetom wyborczym, którzy zdecydowali się startować w wyborach. Gratuluję tym, którzy zostali wybrani, a pozostałym przypominam, że demokratyczne wybory odbywają się co pięć lat i w kolejnych wyborach wyborcy mogą zdecydować inaczej - mówił Sylwester Marciniak.

Wybory samorządowe. Zamieszanie z protokołem w Legionowie

Rzecznik KBW Marcin Chmielnicki poinformował, że obwodowa komisja wyborcza nr 3 w Legionowie pierwotnie wprowadziła protokół, a następnie go wycofała, ponieważ komisji nie zgadza się liczba kart. - Chodzi tam o 10 kart - powiedział.

Odnosząc się do sytuacji z wprowadzeniem protokoły, a następnie wycofania go, szefowa KBW Magdalena Pietrzak wyjaśniła, że "system jest jedynie wspomagający i pozwala na bieżąco śledzić wyniki i działania organów wyborczych". - Rzeczywiście ta komisja bardzo długo liczyła, to było po kilku interwencjach, kiedy po godz. 3 en protokół został wprowadzony, myśleliśmy, że wszystko będzie zakończone, jednak okazało się, że ta komisja nie wyjechała z lokalu - tłumaczyła.