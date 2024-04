Zgodnie z sondażem exit poll Ipsos najwyższy wynik w wyborach do sejmików wojewódzkich osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość , na które zagłosowało 33,7 procent wyborców . Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,9 procent, a na trzecim miejscu uplasowała się koalicja Trzecia Droga z wynikiem 13,5 procent.

Po publikacji pierwszych danych głos w sieci zabrał Patryk Jaki. Europoseł PiS przekonuje, że "jeśli wyniki się potwierdzą" to prawicy "brakuje ok. 5 proc. aby wrócić do władzy".