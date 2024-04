- Chciałbym także prosić o zaufanie tych, którzy na mnie dzisiaj nie głosowali, prosić o zaufanie tych, którzy nie głosowali na mnie także dwa tygodnie temu. To jest bowiem tak, że my, ja, staramy się o Wrocław, troszczymy się o Wrocław dla każdego, bez względu na to, jakiej jest afiliacji politycznej czy partyjnej - mówił po ogłoszeniu sondażowych wyników dotychczasowy włodarz, który wywalczył reelekcję. Poparło go 67,8 proc. głosujących. Drugie miejsce przypadło Izabeli Bodnar, na którą swój głos oddało 32,2 proc. wyborców.

